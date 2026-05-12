Тръмп ще се подложи на медицински прегледи
Американският президент Доналд Тръмп ще се подложи на медицински прегледи на 26 май. Те ще се проведат в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“, съобщиха от Белия дом.
„Става дума за рутинните годишни зъболекарски и медицински прегледи на президента като част от редовните му превантивни здравни грижи“, се казва в изявлението на Белия дом. Републиканският милиардер, който следващия месец навършва 80 години, постоянно заявява пред пресата, че е психически и физически добре – често без да бъде питан, коментира АФП.
През октомври Тръмп се подложи на втория си основен медицински преглед за 2025 г. и по-късно заяви, че ядрено-магнитен резонанс, направен по време на това посещение в болницата, показва, че сърдечно-съдовото му здраве е „отлично“.
„Неговата сърдечна възраст – валидирана мярка за сърдечно-съдова жизненост чрез ЕКГ – е установена, че е приблизително с 14 години по-млада от хронологичната му възраст. Той продължава да поддържа взискателен дневен график без ограничения“, пише неговият лекар, капитан от ВМС Шон Барбабела, в писмо, публикувано от Белия дом по това време.
Тръмп също така е преминал полугодишен преглед миналия април. След завръщането си на поста, Тръмп – най-възрастният човек, полагал клетва като президент на САЩ, често се появява със синини по дясната си ръка, понякога покрити с грим. Белият дом отдава тези следи на аспирина, който той приема като част от „стандартен“ режим за сърдечно-съдово здраве.
Миналото лято от администрацията разкриха, че Тръмп е бил прегледан за подуване на краката и е диагностициран с хронична венозна недостатъчност – често срещано състояние, при което дефектни венозни клапи позволяват на кръвта да се събира, причинявайки подуване, спазми и кожни промени. Това може да се овладее с медикаменти или целенасочени процедури, пише btvnovinite.bg.
