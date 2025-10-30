Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне днес с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, предаде ДПА.

Двамата лидери ще се срещнат около 11:00 часа местно време, съобщи Белият дом.

Това ще е първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Сега те ще разговарят в кулоарите на лидерската среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Очаква се да обсъдят американските мита за китайските вносни стоки и китайските износни ограничения за редките земни богатства, допълва БТА.

Очаква се също Тръмп да поиска от Китай да се ангажира с борбата срещу фентанила, който стана причина за голям брой смъртни случаи в САЩ.

