Тръмп ще се срещне със Зеленски по време на срещата на върха на НАТО

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, докато е в Турция в началото на следващата седмица за срещата на върха на НАТО, за да поднови усилията за прекратяване на войната в Украйна, съобщи висш американски служител в неделя, цитиран от Ройтерс.

Планирано е Тръмп да пристигне на срещата на върха във вторник. Първите му разговори ще бъдат с домакина на срещата на върха, турския президент Реджеп Ердоган. Тръмп ще се срещне и със сирийския президент Ахмед ал-Шараа и ще даде пресконференция, съобщиха още от Белия дом.

Висш американски служител, който информира репортерите, каза, че Тръмп ще се срещне със Зеленски в сряда, за да обсъдят "как можем да сложим край на войната", посочва БНР.

"Бойното поле очевидно е замръзнало през последните няколко месеца и нито една от страните не постига голям напредък. Президентът чувства истинска нужда да се опита да спре войната", каза той.

Тръмп също така ще призове съюзниците от НАТО да увеличат разходите си за отбрана, каза още неназованият служител.

Срещата на върха на НАТО ще се проведе в Истанбул на 7 и 8 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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