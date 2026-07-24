Тръмп ще се срещне със Зеленски във вторник във Вашингтон

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Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник във Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

Също във вторник е планирано Тръмп да се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предадоха ДПА и Франс прес, цитирани от БТА.

Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почина на 11 юли. Греъм беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел.

Той също така беше сред най-активните поддръжници на Украйна в Конгреса на САЩ. След началото на руската инвазия в Украйна той посети страната десет пъти. Настояваше за налагането на санкции на Русия и последователно подкрепяше предоставянето на американска помощ за Киев.

Възпоменателни церемонии за Линдзи Греъм ще има във вторник във Вашингтон и в сряда в Южна Каролина.

Редактор "Екип на Петел",

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