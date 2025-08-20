Тръмп шокира с липса на географски знания: "Крим е колкото Тексас, намира се в океана"

Кадър Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Крим беше окупиран от Русия по време на неговото президентство, това щяло да бъде на първите страници на вестниците в продължение на две десетилетия. "Ако бях се отказал от тази земя, щях да бъда на първата страница на всеки вестник в продължение на следващите 20 години“, са точните думи на републиканеца, цитирани от Clash Report и от украински медии, с които той за пореден прехвърли отговорността към тогавашния президент Барак Обама, предаде Актуално..

Той отбеляза още, че медиите почти не споменавали, че Крим е бил окупиран от Русия по време на президентството на Барак Обама.

Наскоро Тръмп написа в Truth Social, че възстановяването на контрола върху окупирания от Русия Крим и присъединяването на Украйна към НАТО не подлежат на обсъждане: "Обама даде Крим, Украйна да забрави за НАТО": Тръмп преди срещата със Зеленски.

Тръмп смая с географските си познания

Докато говореше за полуострова, Тръмп заяви още, че той е приблизително с размерите на щата Тексас - невярно твърдение, което само показва доколко държавният глава на САЩ няма представа от географията на Украйна. Не само че е невярно, твърдението е далеч от истината. Крим заема около 27 000 квадратни километра, докато Тексас се простира на над 676 000 квадратни километра (с водите - дори и повече) - американският щат е с над 25 пъти по-голяма площ.

Всъщност цяла Украйна е около 603 000 квадратни километра и въпреки че е втората по големина държава в Европа по площ, е по-малка от Тексас.

И още невероятни думи на Тръмп - Крим, тази огромна земя, се простирала в океана, след което изведнъж океанът стана море - "точно в Черно море". Земята била "много красива", "хубава".

