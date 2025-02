Тръмп смени тона за Путин: Трябва да разберем – според мен той изобщо нямаше намерение да урежда тази война

Кадър Х

"Владимир Путин е много умен и хитър човек, но аз съм се занимавал с някои наистина лоши хора. Трябва да разберем – според мен той изобщо нямаше намерение да урежда тази война. Мисля, че той искаше всичко, искаше цяла Украйна. Когато бях избран за президент, говорихме – и мисля, че вървим към сделка. Не мога да го гарантирам – сделките са сделки, много луди неща може да се случат, но мисля, че ще имаме сделка". Това заяви американският президент Доналд Тръмп – думите му вече звучат много по-умерено от гръмкото "за 24 часа спирам войната в Украйна", предаде Актуално.

Новите думи на американския президент идват и на фона на поредния знак, че Кремъл изобщо няма намерение да отстъпва от всичко, което иска да постигне в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров ясно го заяви, като де факто поиска Украйна да предаде на Путинова Русия градове като Краматорск (Донецка област), Запорожие и Херсон, които руските войници още са много далеч да превземат (Херсон беше върнат от украинците през ноември, 2022 година). На всичкото отгоре Лавров обяви публично и нова среща между Русия и САЩ днес, 27 февруари, в Турция, като се появиха твърдения в западни медии, че го е сторил без такава среща да е била първо уговорена по съответните дипломатически канали. На дипломатически език това представлява извиване на ръце – предстои тепърва да се види дали среща ще има и какво ще е нивото на представителите от двете страни.

Според Тръмп, ако Джо Байдън беше спечелил втори мандат, нещата са щели да продължат както досега, без ясна перспектива. Сегашният американски президент пак изрази уважение към Украйна, към войниците ѝ, но и отново повтори как без американското оръжие войната е щяла да свърши много бързо. "Аз дадох (противотанковите) ракети Javelin, а те разбиха (руските) танкове в началото", напомни държавният глава на САЩ

Американският президент изрази изрично задоволство как вървят нещата относно войната в Украйна и подчерта – президентът Зеленски идва в петък в САЩ и ще подпишем "много голямо споразумение". Тръмп не се въздържа да говори отново как САЩ "инвестирали" 350 млрд. долара в Украйна, а Европа – само 100 млрд. долара, което вече неколкократно беше опровергавано и от Зеленски, и от френския президент Еманюел Макрон, а и на официалния сайт на Пентагона има много ясни числа за военната помощ на САЩ за Украйна – общо почти 130 млрд. долара от 2014 година насам, като приблизително половината от тази сума е дошла от 2022 година насам. Но Тръмп окуражи Европа – вероятно тя щяла да увеличи усилията и да почне да прави много повече

