Тръмп трябва да плати $83 млн. на американска журналистка

09.09.2025 / 14:42 3

Кадър Youtube

Апелативен съд потвърди осъдителна присъда, според която американският президент Доналд Тръмп трябва да плати 83 милиона долара на американската писателка и журналистка Елизабет Джийн Каръл за оклеветяване, предаде Франс прес.

По това дело Тръмп бе осъден на първа инстанция през януари миналата година по обвинения, че е оклеветил журналистката, която го съдеше за изнасилване, извършено през 90-те години на миналия век.

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години. Тя е била журналист на изданието „Ел“.

През 2019 година тя обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк. Тръмп отхвърли тези обвинения и оклевети журналистката, за което бе осъден, предаде БТА.

 

ССС (преди 13 минути)
Рейтинг: 5133 | Одобрение: 938
Явно в пробните на големите магазини в САЩ имат камери. Но от 1996 до 2019 са 23 години!!! Може би има неща които ние не знаем и затова се чудим как след 20 години се дават присъди.През 2019 г Тръмп не беше ли Президент, там "имунитет" няма ли....
Който лъже, на въже.
kjk (преди 14 минути)
Рейтинг: 142393 | Одобрение: 16003
Не можела да вика,защото устата и била заета!!!;)УсмивкаГняв
kris (преди 23 минути)
Рейтинг: 504560 | Одобрение: 92810
През 2019 година тя обвини Тръмп, че през 1996 година я е изнасилил в пробната на голям магазин в Ню Йорк.....Голям майтап.....Изнасилена в голям магазин и никой не разбрал....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

