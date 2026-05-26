Тръмп увеличи квотата за прием на бежанци с 10 000 души, за да приеме повече бели южноафриканци

Американският президент Доналд Тръмп увеличи квотата за прием на бежанци с 10 000 души за тази година, за да позволи на повече бели южноафриканци да влязат в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на подписано от президента решение.

В документа, подписан на 21 май, се посочва, че белите южноафриканци от етническата група на африканерите се намират в извънредна ситуация поради "подклаждането на насилие на расова основа" от страна на правителството и политическите партии в Република Южна Африка, която е с преобладаващо чернокожо население.

Тръмп замрази приема на бежанци от цял свят, когато встъпи в длъжност през януари 2025 г., но няколко седмици по-късно започна програма, насочена изключително и само към приемането на бели южноафриканци. Тази инициатива, която дава приоритет на белите бежанци, докато отхвърля хиляди други бежанци от Африка, Азия и други части на света, е част от по-широките усилия за оспорване на хуманитарните норми, свързани със защитата на бежанците.

Според официални данни администрацията на Тръмп е приела през тази фискална година само трима бежанци, които не са от Република Южна Африка, отбелязва БТА.

В отговор на искане на Ройтерс за коментар говорителят на южноафриканското външно министерство Криспин Фири отхвърли твърдението, че африканерите от европейски произход са изложени на опасност и дискриминация.

"Твърдението, че именно белите африканери са обект на системно преследване, е напълно неоснователно", каза Фири в изявление пред Ройтерс.

В документа на Белия дом не се посочват конкретни примери за това, че южноафриканското правителство подклажда расово насилие.

Говорител на Държавния департамент на САЩ отказа да потвърди увеличението с 10 000 души на квотата за бежанци за тази година, но заяви, че програмата е приоритет за Тръмп и че той ще определи броя на бежанците.

Тръмп първоначално определи квотата за бежанци на рекордно ниското ниво от 7500 души за фискалната 2026 г., която приключва на 30 септември. Но администрацията му вече беше приела 6000 бели южноафриканци до края на април, сочат данни на правителството.

С решението на Тръмп да увеличи броя на приеманите бежанци общият им брой ще достигне до 17 500 души.

По време на апартейда, който приключва с първите демократични избори през 1994 г., Република Южна Африка поддържа общество, разделено по расови признаци, с отделни училища, квартали и обществени заведения за хора, определени от закона като чернокожи, бели, азиатци или "цветнокожи" - термин, с който в страната се определят хората от смесени раси.

Според данни от преброяването през 2022 г. чернокожите съставляват 81 процента от населението на Република Южна Африка. Африканерите и другите бели южноафриканци съставляват 7 процента от населението на страната.

Напрежението около инициативата за бежанците, ръководена от Тръмп, се изостри през декември, след като южноафриканските власти извършиха претърсвания в сграда в Йоханесбург, където американски официални представители и подизпълнители обработваха досиета на бежанци.

След срещата между дипломати от двете страни няколко седмици по-късно Република Южна Африка потвърди, че ще позволи на американската програма да продължи да функционира, отбелязва Ройтерс.

