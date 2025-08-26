Тръмп уволни председателя на Борда на директорите на Федералния резерв

Снимка: Белият дом

Доналд Тръмп обяви, че е разпоредил отстраняването на Лиса Кук, председател на Борда на директорите на Федералния резерв, „незабавно“ на фона на обвинения, че е фалшифицирала документи за ипотеките си, за да получи по-добър лихвен процент. Ходът на президента, обявен в Truth Social, бележи драстична ескалация на атаките на неговата администрация срещу Централната банка, която се радва на привилегирован статут на независимост от правителството на САЩ от 1951 г. насам.

В изявление Лиса Кук заяви, че ще продължи „да изпълнява задълженията си, за да помага на американската икономика, както правя от 2022 г. насам“, съобщава Нова телевизия.

Тя също така постави под съмнение мотивите на Тръмп зад опитите му да я отстрани от Федералния комитет по отворения пазар (ФКОП) - групата, която определя лихвените проценти в Съединените щати. „Президентът Тръмп твърди, че ме уволнява „с причина“, когато няма причина по закон и той няма правомощия да го направи“, каза Кук.

Длъжностните лица в централната банка от десетилетия се смятат за защитени от политическа намеса съгласно Закона за Федералния резерв, който не позволява на президентите да уволняват определящите лихвените проценти лица поради разногласия относно паричната политика. Законът обаче им позволява да уволняват служители на Федералния резерв на САЩ „с причина“, но не е ясно какво точно би включвало това определение. По-рано този месец Тръмп уволни ръководителя на американската статистическа агенция, след като тя публикува песимистични данни за пазара на труда.

В писмо, адресирано до Кук, което също беше публикувано в Truth Social, Тръмп заяви, че законът „предвижда, че можете да бъдете отстранена, по моя преценка, по основателна причина“. В писмото се казва: „Федералният резерв носи огромна отговорност за определянето на лихвените проценти и регулирането на резервите на банките. Американският народ трябва да може да има пълно доверие в честността на членовете, на които е поверено определянето на политиката и надзорът на Федералния резерв. В светлината на вашето измамно и потенциално престъпно поведение по финансов въпрос, те не могат и аз нямам такова доверие във вашата почтеност.“

През 2021 г. Кук е закупила два имота, един в Джорджия и един в Мичиган, но е обявила всеки от тях за свой основен дом. Това обикновено дава право на купувача на по-ниска лихва по ипотеката.

Въпросът беше повдигнат за първи път от Бил Пълте, ръководител на Федералната агенция за жилищно финансиране на администрацията на Тръмп, миналата седмица, което накара Тръмп да публикува в Truth Social, че Кук „трябва да подаде оставка, сега!!!“.

Кук е наела да я защитава Аби Лоуъл, известен адвокат, който е представлявал и Хънтър Байдън, сина на бившия президент, и зетя на Тръмп, Джаред Кушнер.

Тя се присъедини към Федералния резерв през 2022 г., след като беше номинирана от Джо Байдън, но критикува икономическата политика на Тръмп и критикува налагането на мита върху вноса, като твърдеше, че те ще засилят инфлацията.

Тръмп многократно е призовавал Федералния резерв да намали лихвените проценти от сегашния им диапазон от 4,25% до 4,5%. Той е казал, че те трябва да бъдат едва 1%. Подобно на Банката на Англия, Федералният резерв е натоварен с поддържането на инфлацията на 2%, като определя базовото ниво на лихвените проценти в американската икономика. Американската инфлация остана непроменена през юли на 2,7%.

Джером Пауъл, председател на Федералния резерв, е обект на постоянни атаки от президента, който многократно го нарича „глупак“ и „упорито муле“ за това, че оставя политиката непроменена. На годишния икономически симпозиум в Джаксън Хоул миналата седмица Пауъл сигнализира, че Федералният резерв може да намали лихвените проценти на следващото си заседание през септември.

