Тръмп в Давос: САЩ са икономическият двигател на планетата, всички вие ни следвате, Гренландия е територия на САЩ

Кадър Ютуб

Доналд Тръмп пристигна в Давос с няколко часа закъснение заради смяна на самолета по време на полета си от Съединените щати. Въпреки това речта му започна само с няколко минути по-късно от първоначално обявения час – 14:30 местно време.

Още в началото на изказването си пред участниците в Световния икономически форум в Давос Тръмп заяви, че за него е удоволствие да говори пред „толкова много приятели и няколко врагове“, което предизвика смях в залата. След това той насочи вниманието към икономиката на САЩ, която определи като движещата сила на световния растеж, цитира Блиц.

„САЩ са икономическият двигател на планетата. Когато Америка процъфтява, целият свят процъфтява. Всички вие ни следвате – и когато вървим нагоре, и когато вървим надолу“, заяви Тръмп.

Той не спести критиките си към Европа. По думите му „някои места на континента вече не са разпознаваеми“.

„Искам Европа да се справя добре, но тя не се движи в правилната посока“, каза той, като посочи фокуса върху зелената енергия и масовата миграция като фактори, които според него са навредили на европейските икономики, без да представи конкретни доказателства.

Венецуела

В речта си Тръмп отдели значително внимание и на Венецуела. Той прогнозира, че страната ще се представи „фантастично добре“ под контрола на САЩ след отстраняването на бившия президент Николас Мадуро. Според него Венецуела щяла да спечели повече през следващите шест месеца, отколкото през последните 20 години, благодарение на навлизането на големи петролни компании.

Тръмп похвали и временното управление, оглавявано от Делси Родригес, като заяви, че то сътрудничи добре с американските власти. „Когато атаката приключи, те казаха: нека сключим сделка. Повече хора трябва да правят така“, добави той.

В заключителната част на речта си Тръмп се спря на енергийната политика, като обяви сериозен завой към ядрената енергия. „Преди не бях голям фен заради рисковете и опасностите, но напредъкът, който е постигнат, е невероятен. Сигурността е на съвсем друго ниво“, заяви той. По думите му ядрената енергия вече може да се използва на добри цени и при много високи стандарти за безопасност.

Той отново повтори традиционните си критики към вятърната енергия и подчерта, че Европа и Великобритания разполагат с огромни енергийни ресурси, които не използват пълноценно.

„Искам Европа и Великобритания да се справят добре, но те седят върху едни от най-големите енергийни източници в света и не ги използват“, заяви Тръмп.

Изказването му в Давос отново очерта познатата му линия – силен акцент върху американското икономическо лидерство, скептицизъм към зелените политики и остри критики към посоката, в която се движи Европа.

Доналд Тръмп внесе хумор в темата за Гренландия

Доналд Тръмп започна коментара си за Гренландия с неочаквана доза ирония. По време на изказването си на форума в Давос той първо попита публиката дали би искала да каже „няколко думи“ по темата – въпрос, който предизвика смях в залата.

Темата за Гренландия в последните дни е сред най-коментираните в международната политика и вече оказва влияние върху отношенията между държави. Именно затова Тръмп призна, че първоначално е обмислял да я пропусне от речта си.

„Мислех да я оставя извън изказването, но тогава щяха да ме оценят много негативно“, заяви той, отново с усмивка, което предизвика нова вълна от смях сред присъстващите.

С този лек и шеговит тон Тръмп успя да разреди напрежението около една от най-чувствителните теми в глобалния дневен ред, като за пореден път показа умението си да превръща сериозни геополитически въпроси в сцена за запомнящи се реплики.

Преговори за Гренландия: Това е наша територия

След продължителна и остра критика към Дания, която според него е твърде слаба, за да защитава Гренландия, Доналд Тръмп формулира ясно позицията си по един от най-чувствителните геополитически въпроси в момента.

„Нуждаем се от нея за стратегическата национална сигурност и за международната сигурност. Този огромен, необезопасен остров всъщност е част от Северна Америка. Това е наша територия“, заяви Тръмп.

По думите му няма друга държава, освен Съединените щати, която да е в състояние да гарантира сигурността на Гренландия. Той подчерта, че стратегическото ѝ разположение я прави ключова за отбранителните и военните интереси на Вашингтон.

„Търся незабавни преговори, за да обсъдим отново придобиването на Гренландия от Съединените щати“, каза още Тръмп.

Изказването му засили напрежението около темата, която вече дни наред разклаща международните отношения и предизвиква остри реакции както в Европа, така и отвъд Атлантика.