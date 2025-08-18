Тръмп видя "разумен шанс" за край на войната, Зеленски призова за блокаж на Русия

Кадър България он ер

Проведоха се ключови разговори тази вечер в Белия дом. Само два дни след срещата си с Владимир Путин в Аляска, Доналд Тръмп посрещна във Вашингтон за втора среща украинския президент Володимир Зеленски, както и лидери от Европейския съюз и НАТО, предаде България он ер.

Тръмп посрещна украинския си колега с усмивка. Двамата дадоха съвместна пресконференция.

"Има разумен шанс да спрем тази война. Това не е моята война, това е войната на Байдън. Той е човекът, който имаше голям принос това да се случи.Има много жертви и от двете страни. Хората на Украйна страдат", посрещна Тръмп Зеленски.

Наближава ли краят на войната

"Смятам, че постигнахме голям прогрес. Имахме добра среща с президента на Русия и имам усещането, че ще излезе нещо добро от това. И днешната среща е особена важна. Имаме седемте големи лидери от Европа и ще се срещнем с тях веднага след това", добави американският президент и благодари на украинския държавен глава, че е дошъл.

Той от своя страна отправи благодарности за поканата.

"Благодаря ви за усилията и че подкрепихте този формат. Трябва да спрем тази война, да спрем Русия. Използвайки тази възможност, САЩ изпрати писмо до Путин за нашите деца. След нашата среща, да седнем на масата с лидерите на всички партньори на Украйна, които подкрепят страната ни", каза от своя страна Зеленски.

По думите му украинците са показали, че са изключително силен народ.

На въпрос това ли е краят на американската помощ за Украйна след днешната среща, дали ще има сделка, или не, Тръмп заяви следното:

"Никога не мога да отговоря на това. Хора биват убивани и ние просто искаме да спрем това, но не бих казал, че това е краят. Смятам, че имаме добър шанс да спрем войната. Минаха почти 4 години. Милиони хора бяха убити. Огромна цифра и от двете страни и смятам, че Владимир Путин би искал да види края на това".

Тръмп увери, че САЩ ще работят с Украйна.

"Ще работим с всички и ще се уверим, че ако бъде постигнат мир, той ще бъде дългосрочен. Тук не говорим за 2-годишен мир и след това да започне цялата тази каша отначало", поясни още американският президент.

Тръмп заяви, че ще проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин три дни след личната им среща и непосредствено след разговорите в Белия дом с президента на Украйна и европейските съюзници.

"Току-що говорих индиректно с президента Путин и ще имаме телефонен разговор веднага след днешните срещи", каза Тръмп пред журналисти по време на срещата си със Зеленски в Овалния кабинет.

Републиканецът заяви, че "може и да има, а може и да няма тристранна среща" между него, Зеленски и Путин.

