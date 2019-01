Тръмп за 2019 г. Аз съм най-добрият президент

Американският президент Доналд Тръмп публикува новогодишен поздрав на своя профил в "Туитър". В посланието си той посочва, че неговата администрация е направила повече от всяко друго правителство за две години.

Според Тръмп икономиката на САЩ се развива "забележително". Той каза още, че "за първи път от много години" заплатите в САЩ започнаха да нарастват. Президентът подчерта, че сега американците могат да работят на една работа, вместо на две или три.

