Тръмп за финала на Световното: Трудно е да се заложи срещу Меси

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели очакванията си за финала на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, предава БТА.

„Бих казал, че е трудно да се заложи срещу Меси. Видях паса му (на полуфинала срещу Англия), може би се нарича „решителен“. Беше абсолютно перфектен. Разбира се, съотборниците му също се нуждаят от голям талант, за да приемат тези пасове с такава скорост, но самият пас беше много прецизен. Ако имаше перфектно място за подаване, Меси щеше да го прати там. Видях и как Меси преодоля защитник не много преди това. Той беше силно блокиран, но изведнъж се озова напълно сам и използва топката перфектно. Ето защо казвам, че е трудно да се заложи срещу Меси. Той е страхотен играч“, каза Тръмп по FOX.

Финалът на Световното първенство между Испания и Аржентина е на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Йорк, САЩ.

Редактор "Екип на Петел",

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