Тръмп за ракетите "Томахоук: Не е лесно

Украинският лидер Володимир Зеленски не успя да получи обещание за исканите от него далекобойни ракети по време на срещата си с Доналд Тръмп. Американският президент заяви, че е казал както на Зеленски, така и на Владимир Путин, че е "време убийствата да спрат“.

Срещата между Зеленски и Тръмп, която е третата за тази година, беше белязана от оптимизма на американския президент, след като той успя да постигне прекратяване на огъня в Близкия изток.

"Аз съм президентът-медиатор и посреднича в една нелека ситуация. Трябва да е лесно“, заяви американския президент, допълва БНР.

Той потвърди за планираната среща в Будапеща с руския му колега Владимир Путин,която беше договорена по време на телефонния им разговор в четвъртък.

Доналд Тръмп обаче не отговори еднозначно на настояванията на Украйна да се сдобие с далекобойни крилати ракети "Томахоук“, като заяви, че не е "лесно“ за Вашингтон да осигури оръжията.

"Не е лесно за нас да ги дадем... говорим за огромен брой много мощни оръжия“, уточни той пред журналистите в Белия Дом.

"Да се надяваме, че няма да имат нужда от тях. Да се надяваме, че ще можем да приключим войната, без да мислим за "Томахоук“, каза Тръмп.

От своя страна Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да разчита само на ракетите във войната си срещу Русия, и загатна, че Украйна може да изпрати "хиляди“ свои дронове в САЩ в замяна на ракети с голям обсег. Доналд Тръмп заяви, че САЩ имат интерес от дроновете на Киев и похвали Украйна за производството на безпилотни летателни апарати. На пресконференцията след разговора им Зеленски каза, че темата за крилатите ракети "Томахоук“ не е свалена от дневния ред, но трябва да се работи повече по нея.

"Решихме да не говорим за това, защото Съединените щати не искат ескалация. Говорихме и за Будапеща. Президентът (Тръмп) сподели с мен диалога си с руската страна. Ние разчитаме на него да спре войната с натиска си срещу Путин."

Зеленски каза още, че е отворен за двустранна или тристранна среща за спиране на войната.

