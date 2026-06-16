Тръмп за войната в Украйна: Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това

Кадър Х

Лидерите на водещите държави в световната икономика от формата Г-7 ще обсъдят днес редица въпроси на срещата на върха във френския град Евиан, на която ще присъства и украинският президент Володимир Зеленски по покана на домакина Франция, информира Асошиейтед прес, предаде Вести.

Основни теми на срещата ще бъдат краят на войната на Русия в Украйна и кризата в Близкия изток. Дискусиите за Украйна ще се състоят непосредствено след като американският президент Доналд Тръмп обяви сключването на меморандум за разбирателство с Иран, който слага край на продължилата 3 месеца и половина война между двете държави.

През последните няколко седмици конфликтът в Иран засенчи войната в Украйна, която руският президент Владимир Путин започна преди повече от четири години, посочва АП. Тръмп заяви, че имал ползотворни разговори в неделя с президентите на Русия Владимир Путин и на Украйна Зеленски.

"Сега, когато приключихме с Иран, ще обърнем внимание и на това", каза Тръмп по време на среща с френския президент Еманюел Макрон.

От своя страна Макрон посочи, че ще се опита да убеди Тръмп да продължи да подкрепя Украйна и да засили натиска си срещу Русия, за да се постигне мирно споразумение между Москва и Киев.

Тръмп подготвя ключови разговори за Иран по време на срещата на върха на Г-7

"Правилните преговори са онези, в които Русия и Украйна са на масата, на която присъстват и европейците и американците", подчерта Макрон в изявление, излъчено по френската телевизия.

Часове преди началото на срещата на върха на Г-7 Русия изстреля хиляди дронове и десетки ракети срещу най-големите украински градове, при което загинаха най-малко 11 души и бяха нанесени щети на катедралата "Успение Богородично" – най-големия храм в манастирския комплекс Киевско-Печорска лавра.

Руските удари срещу най-големите украински градове бяха нанесени, след като се състояха телефонните разговори на Зеленски и Путин с Тръмп, който в неделя навърши 80 години. Те подсказват, че Вашингтон не се е отказал от дипломатическите инициативи за прекратяването на войната в Украйна.

Вчера Украйна официално започна преговорите за членство в Европейския съюз, като по този начин даде ход на продължителен процес, изискващ от украинското правителство осъществяването на дългогодишни реформи на фона на руската инвазия.

Украйна разглежда евентуално членство в ЕС като гаранция за стабилно бъдеще след края на войната. Най-добрата гаранция за сигурност за украинската страна би било членство в НАТО, но американското правителство настоява, че това е невъзможно, а други са скептично настроени относно присъединяването на Киев към алианса, докато войната продължава.

Част от дневния ред на знаковото събитие във френския курортен град Евиан ще бъде работна среща, посветена на "прекратяването на кризите" и на "гаранциите за стабилност в Близкия изток", в която ще вземат участие лидерите на Катар, Египет и Обединените арабски емирства.

През последните няколко месеца Тръмп имаше остри противоречия с Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и италианската министър-председателка Джорджа Мелони, тъй като не взе предвид мнението им, преди да започне войната в Иран, отбелязва АП.

Г-7 търси изход от кризата с Иран - различия между съюзниците

Поради това Тръмп заплаши с ответни мерки, включително изтеглянето на американските войски от всички четири държави поради липсата им на подкрепа за САЩ в Близкия изток.

Въпреки тези разногласия се очаква тонът на американския президент в Евиан да бъде по-сдържан, тъй като САЩ се стремят към бърз напредък, който би могъл да облекчи икономическите последици от увеличаването на цените на петрола, предизвикано от блокадата на Ормузкия проток.

"Смятам, че много страхотни неща ще се случват в Близкия изток и е наистина много важно, че цените на петрола намаляха драстично, а пазарът се изстреля нагоре като ракета", изтъкна Тръмп.

Преди началото на срещата на Г-7, лидерите на Франция, Италия, Германия, Канада и Великобритания публикуваха съвместно изявление, в което поздравиха САЩ, иранското правителство и посредниците за "дипломатическия пробив". Държавниците посочиха, че е от първостепенно значение да се състоят по-обстойни преговори за прилагането на споразумението, за да може Ормузкия проток да бъде отново отворен за корабоплаване, акцентира АП.

Макрон заяви по-късно, че Франция и останалите западни държави "са готови да предприемат действия много бързо", за да помогнат за пълното отваряне на протока.

Trump on Ukraine:



Maybe we can do something on Ukraine. I think both Putin and Zelensky are open to it.



Now that Iran is finished, we're going to be focusing on that. pic.twitter.com/ieIDt5ENtk — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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