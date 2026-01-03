реклама

Тръмп за залавянето на Мадуро: Гледах го на живо, все едно беше телевизионно предаване

03.01.2026 / 17:34 5

Кадър Youtube

САЩ ще бъдат много силно ангажирани с венецуелската петролна индустрия, заяви американският президент Доналд Тръмп в ефира на телевизия Фокс нюз, предаде Ройтерс.

„Имаме най-добрите петролни компании в света, най-големите, най-добрите, и ще бъдем много силно ангажирани“, посочи американският лидер.

Тръмп отбеляза, че е гледал „на живо“ залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и че нито един американец не е загинал при операцията, добавя Франс прес.

Гледах задържането му, сякаш гледах телевизионно предаване. Гледахме го в една стая и следихме всички аспекти. Фактът, че никой не е убит, е невероятен, каза още американският президент, без да уточнява кой друг е присъствал с него.

Тръмп разкри по повод военната операция срещу Венецуела, че е трябвало да се осъществи преди четири дни.

„САЩ бяха подготвени за втора вълна от удари срещу Венецуела, но това не беше необходимо“, добави той.

За Фокс нюз Тръмп каза, че в момента Мадуро и съпругата му са на борда на американския военен кораб „Иво Джима“ на път за Ню Йорк, където ще бъдат изправени пред съда, предаде БТА.

