Тръмп задейства закон за ускоряване на производството на боеприпаси

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство (Defense Production Act), за да се справи с ограниченията в доставките на оръжия и развитието на производството на боеприпаси и свързаните с тях вериги за доставки, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикуван меморандум.

Ходът идва на фона на нарастващото безпокойство във Вашингтон относно способността на американските оръжейни производители да отговорят на търсенето, допълва БТА.

"С настоящото установявам, че са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за националната отбрана или за програмите за поддържане на отбранителната готовност", заявява Тръмп в меморандум от 11 юни, адресиран до ръководителя на Пентагона.

Той посочва като причини "ограничения производствен капацитет, уязвими вериги за доставки, зависимости, свързани с дълги срокове за производство и доставка, както и други производствени затруднения".

Редактор "Екип на Петел",

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