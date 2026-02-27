Тръмп заговори за "приятелско превземане" на Куба

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повдигна в петък въпроса за "приятелско превземане" на Куба, заявявайки пред репортери в Белия дом, че държавният секретар Марко Рубио се занимава с въпроса на "много високо ниво", предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

"Кубинското правителство разговаря с нас и е в голяма беда. Те нямат пари. Нямат нищо в момента, но разговарят с нас и може би ще имаме приятелско превземане на Куба", каза Тръмп, докато напускаше Белия дом за пътуване до Тексас.

Той също така отбеляза, че много хора, които са в САЩ и искат да се върнат в Куба, са "доволни от случващото се в момента".

