реклама

Тръмп заплаши Иран с „невиждана досега сила“ при ответен удар

01.03.2026 / 08:18 1

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще нанесат на Иран удар със „сила, каквато не е виждана досега“, ако страната предприеме ответни действия след американско-израелските атаки, при които беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей, предаде АФП, цитиран от БГНЕС.

„Иран току-що заяви, че ще нанесе много тежък удар днес, по-силен от всеки предишен“, написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

„ПО-ДОБРЕ ДА НЕ ГО ПРАВЯТ, ЗАЩОТО АКО ГО НАПРАВЯТ, НИЕ ЩЕ ГИ УДАРИМ СЪС СИЛА, КАКВАТО НЕ Е ВИЖДАНА ДОСЕГА!“ 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 38 минути)
Рейтинг: 578151 | Одобрение: 110611
След американо-еврейските удари е имало хиляди невинни жертви и Иран обещава подобаващ отговор....Оранжевият да не разчита персите да свалят гащите ! Нападението не е било разрешено от Конгреса, както и Тръмп не е послушал генералите си.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама