Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната „няма да остане нищо“, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон.

„За Иран часовникът тиктака и по-добре да се раздвижат, БЪРЗО, иначе от тях няма да остане нищо“, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки: „ВРЕМЕТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ!“

На този фон напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма, отбелязва Нова телевизия. Според ирански медии Вашингтон не е направил „никакви конкретни отстъпки“ по предложението на Техеран.

Информационната агенция „Фарс“ съобщава, че американската страна е представила план от пет точки, включващ ограничаване на Иран до едно действащо ядрено съоръжение и прехвърляне на запасите от високообогатен уран към САЩ. Според същите източници Вашингтон е отказал размразяване дори на част от иранските активи в чужбина, както и изплащане на репарации. Агенция „Мехр“ допълва, че САЩ са поставили и условие за дългосрочни санкции срещу иранския ядрен сектор, обвързвайки преговорите с прекратяване на военните действия.

Междувременно напрежението се изостри допълнително, след като говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазъл Шекарчи предупреди Вашингтон да не предприема нови удари. „Ако Иран бъде нападнат отново, неговите ресурси и армията му ще се изправят пред изненадващи, невиждани и бурни събития“, заяви той, цитиран от иранската държавна телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!