реклама

Тръмп заплаши Иран с тежки удари

08.07.2026 / 23:23 1

Ирански агенции предадоха преди минути за чута експлозия в района на пристанищния град Бандар Абас и на град Сирик, пише БНТ. Иранската противовъздушна отбрана се е задействала срещу враждебни обекти. Сайтът „Аксиос“ съобщи, че американската армия провежда операция в Иран.

Американски военни обявиха, че нанасят удари срещу Иран, за да намалят допълнително способността на Техеран да заплашва свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Това предаде преди малко „Ройтерс“.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
cron1 (преди 14 минути)
Рейтинг: 161048 | Одобрение: -23417
Тоя боклук, освен да лъже и да заплашва, за нищо друго не го бива!!!
Марио Кроненберг

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама