Тръмп заплаши Иран с тежки удари

Ирански агенции предадоха преди минути за чута експлозия в района на пристанищния град Бандар Абас и на град Сирик, пише БНТ. Иранската противовъздушна отбрана се е задействала срещу враждебни обекти. Сайтът „Аксиос“ съобщи, че американската армия провежда операция в Иран.

Американски военни обявиха, че нанасят удари срещу Иран, за да намалят допълнително способността на Техеран да заплашва свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Това предаде преди малко „Ройтерс“.

Редактор "Екип на Петел",

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