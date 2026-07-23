Тръмп заплаши Иран със сурово военно наказание

Снимка Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната мрежа TruthSocial, че Вашингтон ще потърси отговорност от Иран за новите нападения на йеменските хуси срещу търговски кораби.

Той предупреди, че при повторение на атаките ще последва „сурово военно наказание“ както срещу Иран, така и срещу самите хуси, пише novini.bg.

Тръмп припомни, че преди около година САЩ са нанесли мощни удари по обекти на хусите в отговор на обстрели по плавателни съдове. Той отбеляза, че след тази акция групировката се е държала „отговорно“, включително по време на конфликта между САЩ и Иран, но сега отново е подновила нападенията си.

Изявлението на Тръмп дойде, след като хусите поеха отговорност за удари с ракети и дронове по два саудитски петролни танкера в Червено море – „Енцелия“ и „Лайла“. Саудитските власти потвърдиха, че на единия от корабите е избухнал пожар след атаката, но екипажът е невредим.

По-рано хусите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и заплашиха да атакуват всички кораби, които акостират в пристанищата на кралството.

Тези нападения създават сериозна заплаха за корабоплаването през пролива Баб ел Мандеб, който е от ключово значение за световните доставки на петрол и международната търговия.

Редактор "Екип на Петел",

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