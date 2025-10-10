Тръмп заплаши Китай с нови "мащабни" мита

Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да въведе нови "мащабни" тарифите срещу Китай и да отмени планирана среща с президента на азиатската държава Си Цзинпин, предаде Ройтерс.



Той отбеляза, че китайските продукти могат да бъдат обект на нови "екстремни" тарифи и че обмисля вариантите с екипа си.



"Никога не съм мислил, че ще се стигне до това, но може би, както с всички неща, времето е дошло. В крайна сметка, макар и потенциално болезнено, това ще бъде много добро нещо за САЩ. Една от политиките, които обмисляме в този момент, е масивно увеличение на тарифите върху китайските продукти, влизащи в Съединените американски щати", написа американският президент в профила си в Truth Social, предаде БНР.



Тръмп, който трябва да се срещне с китайския президент Си Цзинпин след около три седмици в Южна Корея, се оплака в социалната медия от това, което той нарече плановете на Китай да държи световната икономика като заложник, след като вчера Пекин драстично разшири контрола си върху износа на редкоземни елементи.

В публикацията си Тръмп заяви, че Китай е изпращал писма до страни по света, в които се казва, че планира да наложи контрол върху износа на всеки елемент от производството, свързан с редкоземни елементи.



"В зависимост от това какво казва Китай за враждебната "заповед", която току-що издадоха, ще бъда принуден, като президент на Съединените американски щати, да противодействам финансово на техния ход, посочи Тръмп в публикацията си, като добави:



"За всеки критичен елемент, който те (Китай) са успели да монополизират, Вашингтон има два", посочи той и отбеляза, че "са под сериозно разглеждане много други контрамерки".



В същата публикация той заяви, че няма причина да разговаря с китайския си колега Си Цзинпин - среща, която Тръмп беше обявил преди това. Пекин никога не е потвърждавал публично за предстоящата среща на двамата лидери.



"Трябваше да се срещна с президента Си след две седмици на срещата на APEC (Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество) в Южна Корея, но сега изглежда нямам причина да го правя", посочи той.

