Тръмп заплаши Нигерия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че е поискал от Министерството на отбраната да се подготви за евентуални военни действия в Нигерия, ако нигерийското правителство „продължи да позволява убийствата на християни“.

Правителството на САЩ също така незабавно ще спре всякаква помощ и съдействие за Нигерия, заяви Тръмп в публикация в Truth Social, видя Бтв.

Тръмп добави, че САЩ може „напълно да влязат в тази вече опозорена страна, „с оръжия“, за да унищожат напълно ислямските терористи, които извършват тези ужасни зверства“.

По-рано нигерийското правителство обеща да продължи борбата с насилствения екстремизъм и заяви, че се надява Вашингтон да остане близък съюзник, след като президентът Доналд Тръмп добави западноафриканската държава към списъка на САЩ за наблюдение заради това, което той определи като заплахи за християнството.

Нигерия, нация от над 200 етнически групи, практикуващи християнство, ислям и традиционни религии, има дълга история на мирно съжителство. Джамии и църкви са разпръснати по градовете ѝ.

В същото време има и дълга история на насилие между групи, при което религиозните различия понякога се припокриват с други линии на разлом, като етнически разделения или конфликти за оскъдни земи и водни ресурси, пише агенция Ройтерс.

В продължение на 15 години екстремистката ислямистка въоръжена групировка „Боко Харам“ тероризира североизточна Нигерия, като десетки хиляди хора са загинали, предимно мюсюлмани.

