Тръмп заплаши да изпрати войски и в Балтимор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да разположи части на Националната гвардия и в Балтимор, крепост на демократите в щата Мериленд, докато разширява кампанията си срещу престъпността и имиграцията, предаде АФП. Републиканецът нарече града „излязъл от контрол и затънал в престъпност“.

По-рано този месец Тръмп вече разположи войски във Вашингтон в ход, който критици определиха като фактическо федерално поемане на охраната на столицата. През юни той изпрати близо 5000 военни в Лос Анджелис под претекст, че ще потушат протести срещу мигрантски обиски – решение, което предизвика остра реакция от губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, смятан за потенциален кандидат за президентските избори през 2028 г.

Американски медии съобщават, че администрацията на Тръмп планира и безпрецедентно изпращане на хиляди гвардейци в Чикаго – третия по големина град в страната, което вече предизвика силна съпротива на местните демократи, пише БГНЕС.

По адрес на Балтимор Тръмп написа в платформата Truth Social: „Ако Уес Мур има нужда от помощ, както Гавин ‘Нюскъм’ в Лос Анджелис, ще изпратя войски, както вече се прави във Вашингтон, и ще изчистя престъпността бързо.“

Сблъсъкът между Тръмп и Мур, който е афроамериканец, ескалира през седмицата. Губернаторът осъди идеята за военна намеса в Мериленд, а Тръмп го нарече „гаден“ и заплаши да спре федерални средства за възстановяването на срутен мост. Мур отвърна в ефира на Си Ен Ен, че е поканил президента да обиколят заедно улиците на Балтимор, за да опровергае „блаженото му невежество, клишетата и реториката от 80-те“. „Хей, Доналд, можем да ти осигурим и количка за голф, ако така ще ти е по-лесно“, закачи го губернаторът в платформата X.

Тръмп отговори, че предпочита първо Мур да „почисти този престъпен хаос“, преди той да отиде на „разходка“, като обвини губернатора в „много лоши“ резултати срещу престъпността. Мур заяви, че нивото на убийствата в Мериленд е спаднало с над 20 процента, откакто е на поста, и добави, че „последния път, когато показателите за Балтимор са били толкова ниски, аз още не бях роден“.

Мур е 46-годишен ветеран от американската армия, автор на бестселъри и едва третият афроамериканец, избиран за губернатор на щат.

Междувременно Пентагонът отказа да потвърди дали Чикаго ще получи войски. Тръмп вече заяви, че Чикаго и Ню Йорк ще бъдат следващите големи демократически градове с разположена Национална гвардия. „Ще направим градовете ни много, много безопасни“, каза той пред журналисти в Белия дом. „Мисля, че Чикаго ще е следващият, а след това ще помогнем и на Ню Йорк.“

Според данни на полицията Чикаго е регистрирал 573 убийства през 2024 г. – осем процента по-малко спрямо предходната година.

