Тръмп заплаши да заличи Иран от картата, ако Техеран го убие

кадър: Гугъл мапс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде заличен от картата, ако Техеран организира убийството му, предаде Франс прес.

Тръмп каза това в отговор на заплахите на висш ирански офицер.

"Дадох много ясни нареждания. Ако нещо такова се случи, те ще ги изтрият от лицето на Земята", каза американският лидер в интервю за телевизия "Нюз нейшън", разпространено във вторник, предаде БТА.

По-рано същия ден иранският генерал Аболфазл Шекарчи заплаши Тръмп със смърт, ако Вашингтон посегне на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Американският президент на няколко пъти заплаши да се намеси военно, за да сложи край на репресиите срещу демонстранти в Иран.

Малко след като се върна в Белия преди една година, Тръмп предупреди, че ще унищожи Иран, ако Техеран посегне на живота му.

