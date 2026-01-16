Тръмп заплаши с мита страните, които не подкрепят плановете му за Гренландия

стопкадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да наложи търговски мита на страните, които не подкрепят плановете му да придобие Гренландия, част от територията на Дания, съюзник в НАТО.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната сигурност. Може да го направя“, каза Тръмп по време на кръгла маса по въпросите на здравеопазването в Белия дом.

Американският президент сравни възможните мита за Гренландия с тези, с които заплаши Франция и Германия миналата година във връзка с цените на фармацевтичните продукти, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Заплахата е най-новата тактика за оказване на натиск от страна на републиканеца, който засилва усилията си да придобие автономния арктически остров, цел, която заплашва да постигне с военни средства, ако се наложи.

Тръмп твърди, че САЩ се нуждаят от богатата на полезни изкопаеми Гренландия и обвинява страната, че не прави достатъчно, за да гарантира сигурността си срещу конкурентите Русия и Китай.

През последните дни европейските държави показаха подкрепата си за Дания и Гренландия във връзка с ескалиращите заплахи на Тръмп, включително чрез изпращане на войски в стратегическата територия.

Двупартийна делегация на Конгреса на САЩ също започна посещение в Копенхаген днес, 16 януари, за да изрази подкрепата си за Дания и Гренландия.

Външните министри на Дания и Гренландия посетиха Белия дом на 14 януари за преговори с цел да се разреши проблема, но след това заявиха, че остават във „фундаментално несъгласие“ с Тръмп.

САЩ, Дания и Гренландия обаче са се споразумели да създадат работна група, която да продължи преговорите по въпроса на всеки две до три седмици, съобщи Белият дом на 15 януари.

