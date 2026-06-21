Тръмп заплаши с такси в Ормузкия пролив, ако не бъде постигнато окончателно споразумение с Иран

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи американски такси за преминаване през Ормузкия пролив, ако в рамките на 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение с Иран, предаде Асошейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп, който прекарва уикенда в Кемп Дейвид, подчерта, че първоначалното споразумение за прекратяване на войната с Иран предвижда безплатно преминаване през жизненоважния морски маршрут в продължение на 60 дни.

„Няма да има такси след изтичането на 60-дневния срок, освен ако те не бъдат наложени от и за Съединените американски щати, в случай че споразумението не бъде финализирано“, заяви Тръмп.

По думите му средствата ще бъдат събирани за „услуги, предоставени като „пазител“ на страните от Близкия изток с цел възстановяване на разходите както за миналото, така и за настоящето и бъдещето“.

Американският президент е подложен на критики в страната си заради начина, по който меморандумът за разбирателство с Иран урежда въпроса за преминаването през Ормузкия пролив. Споразумението гарантира безплатен преход само за 60 дни и не изключва възможността за бъдещи такси.

По-рано Иран заяви, че е затворил Ормузкия пролив заради израелските атаки в Ливан и предупреди, че макар иранските преговарящи да заминават за Швейцария за разговори със САЩ относно временното споразумение, е малко вероятно да бъде постигнат напредък, ако боевете не спрат.

Пакистан, който играе ключова посредническа роля, съобщи, че техническите преговори ще започнат в неделя с участието и на посредници от Катар.

Съвместното военно командване на Иран заяви, че проливът е затворен заради „явното нарушение на ангажиментите“ от страна на САЩ, които според Техеран не са успели да сложат край на войната. Временното споразумение цели спиране на бойните действия на всички фронтове.

Малко след това иранската държавна телевизия съобщи, че преговорният екип заминава за Швейцария. Според държавните медии в състава му са председателят на парламента Мохамад Багер Калибаф, външният министър Абас Арагчи, както и представители на централната банка и петролната индустрия. Споразумението предвижда размразяване на ирански активи.

САЩ оспориха твърдението на Иран за затваряне на пролива.

„Иран не контролира Ормузкия пролив. Трафикът продължава да тече, а американските сили наблюдават ситуацията, за да гарантират, че това ще остане така“, заяви капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ.

Американските военни съобщиха, че в събота през пролива са преминали 55 търговски кораба с над 17 милиона барела петрол.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че преговорите за окончателно споразумение ще започнат, след като ключовите ангажименти бъдат изпълнени. В противен случай, по думите му, „меморандумът за разбирателство като цяло ще бъде застрашен“.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди, че главните преговарящи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са в Швейцария и обсъждат техническите детайли на предстоящите разговори по ядрената програма на Иран. Временното споразумение дава на преговарящите 60 дни за постигане на ядрено споразумение, като срокът може да бъде удължен.

Ванс заяви пред „Фокс нюз“, че очаква да замине за Швейцария „в следващите няколко дни“.

Като част от усилията за възобновяване на преките преговори пакистанският министър на вътрешните работи Мохсин Накви се срещна по-рано в събота с Арагчи в Техеран, съобщиха официални лица в Исламабад, пожелали анонимност заради деликатността на въпроса.

Корабите започнаха да преминават през Ормузкия пролив след подписването на временното споразумение между САЩ и Иран по-рано през седмицата. САЩ отмениха блокадата на иранските пристанища и позволиха на Техеран отново да продава свободно петрола си – условия, които предизвикаха критики от част от членовете на Конгреса.

Представител на „Хизбула“ заяви пред Асошиейтед прес, че Иран е информирал групировката, че Техеран няма да отвори отново пролива, докато Израел не обяви публично, че ще спазва „всеобхватно примирие“ в Ливан и ще прекрати военните операции там. Представителят говори при условие за анонимност, тъй като не е упълномощен да се изказва публично.

По думите му „Хизбула“ ще се ангажира с примирие, ако Израел направи същото.

Израелски военен представител, който също говори при условие за анонимност, заяви по-късно, че армията е получила „актуализирани указания от политическото ръководство за прекратяване на огъня“. Той посочи, че израелската армия действа в отбранителен режим в Ливан, включително със запазено право да отговаря на атаки на „Хизбула“.

Представителят съобщи още, че петима израелски войници са били убити през последните 48 часа в Южен Ливан.

По-рано в събота израелски удари в Южен Ливан отнеха живота на най-малко 16 души, включително две деца, часове след появата на съобщения за споразумение за прекратяване на огъня в района. Седем души останаха затрупани под развалините след удари по южния град Набатие и близки села, съобщи Ливанската национална информационна агенция.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи по-късно, че броят на жертвите в последната война между Израел и „Хизбула“ е надхвърлил 4000 души.

Израелски военен представител заяви, че през нощта „Хизбула“ е изстреляла над 50 снаряда срещу израелските сили в Южен Ливан. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по десетки цели и бойци на „Хизбула“.

В петък израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер заяви, че Израел „остава твърдо ангажиран с незабавно прекратяване на огъня“, ако „Хизбула“ спази споразумението и прекрати военните действия.

По-рано в събота „Хизбула“ заяви, че се е ангажирала с примирието, но обвини Израел, че го е нарушил в петък вечерта, и посочи, че ще отблъсква атаките на израелските войски.

Нито Израел, нито „Хизбула“ са подписали споразумението между САЩ и Иран.

Следващата седмица във Вашингтон се очаква нов кръг от подкрепяни от САЩ преговори между ливанското правителство и Израел.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да задържи израелските сили в Южен Ливан, докато бъде премахната всяка заплаха за Израел. „Хизбула“ отказва да прекрати атаките си, освен ако Израел не се ангажира да се изтегли от Ливан.

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