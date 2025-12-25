Тръмп засипа с тежки критики журналист

Кадър Ютуб

Американският държавен глава привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови нападки срещу телевизионния водещ Стивън Колбер, съобщи ДПА. На Бъдни вечер, по време на повторение на епизод от неговото шоу по "Си Би Ес", излъчено на 8 декември, Тръмп написа в платформата си Truth Social: "Телевизията трябва да го приспи сега. Това е хуманното нещо, което може да се направи".

Американският лидер нарече Колбер, чието шоу често води по рейтинг останалите вечерни предавания, "жалка развалина, без талант и каквото и да било друго необходимо за успех в шоубизнеса".

"Си Би Ес" обяви през юли, че от май 2026 г. спира "Късното вечерно шоу със Стивън Колбер". Телевизията мотивира решението с финансови причини, но според много експерти в сектора тя го е направила от съображения, свързани с американския президент, на когото Колбер е един от най-яростните критици, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

