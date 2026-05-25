Тръмп затяга достъпа до САЩ: Нови правила за зелена карта, кандидатите трябва да напуснат страната

Имиграционните власти на САЩ (US Citizenship and Immigration Services) промениха правилата за получаване на постоянно пребиваване в САЩ, познатата като „зелена карта“, предупреди с пост във Фейсбук бившият зам.-министър на външните работи, предаде БТВ.

Целият пост на Милен Керемедчиев:

„Всички чужденци влезли с виза в САЩ и кандидатствали за „Зелена карта” са длъжни да изчакат решението на имиграционните власти извън територията на страната. Тоест всеки кандидат който се намира на територията на САЩ трябва да напусне, да се върне в родната си страна и да изчака, понякога с години, решението дали му е разрешено пребиваване в Америка.

Досега официалната политика на USCIS позволяваше човек да кандидатства за зелена карта, докато е физически в САЩ, без да се връща в родината си. Сега обаче новият меморандум казва, че вътрешната процедура ще бъде разрешавана само при „извънредни обстоятелства“, а стандартният път ще бъде кандидатстване през американско консулство в чужбина.

Това решение ще доведе до лавина от съдебни дела с неясен резултат, но то затвърждава политиката водена от президента Тръмп за максимално затягане на достъпа до визи и „Зелена карта” на чужденци.

В тази връзка оставам максимално скептичен за възможността България да влезе в безвизовата програма на САЩ до края на мандата на Тръмп. За целия си първи мандат и половината от втория, той отмени визите само на една европейска страна – Полша, но премахна безвизовото пътуване на Румъния“.

