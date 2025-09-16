Тръмп завежда дело за клевета срещу "Ню Йорк таймс" за 15 млрд. долара

стоп кадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, предаде Ройтерс.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа "Трут соушъл".

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.

""Ню Йорк Таймс" твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА", написа Тръмп.

"Ню Йорк Таймс" не отговори веднага на искането за коментар, посочи Ройтерс, цитиран от БТА.

Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.

