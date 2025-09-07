Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да наложи нови санкции на Русия заради войната ѝ срещу Украйна, предадоха световните агенции.

Попитан в Белия дом от журналист дали е готов да обяви нов кръг от санкции, президентът отговори с "да, (готов) съм", посочва БТА.

Русия атакува миналата нощ Украйна с 810 дрона и 13 ракети, от които съответно 747 и четири бяха прехванати, съобщиха украинските военновъздушни сили. Това беше най-мащабната въздушна атака от началото на войната през 2022 г.

Нападението причини най-малко пет жертви и за първи път нанесе щети на сградата в Киев, в която заседава правителството.

Тази сутрин американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Съединените щати са „готови да засилят натиска“ върху Русия, като призова европейците да направят същото.

Доналд Тръмп междувременно заплаши да предприеме действия срещу страни, които купуват руски въглеводороди, с цел да подкопае финансирането на военната кампания на Москва, и вече наложи значителни мита на Индия по този повод.

„Ако САЩ и ЕС успеят да се договорят за повече санкции, за мита върху страните, които купуват руски петрол, руската икономика ще рухне. И това ще доведе президента Путин на масата за преговори“, подчерта днес Скот Бесънт.

