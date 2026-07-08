Тръмп заяви в Анкара, че е недоволен от НАТО, а Испания е "ужасен партньор"

Снимка уикипедия, Daniel Torok

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в Анкара, че е недоволен от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не съм доволен от това как реагира НАТО по въпросите за Гренландия и Иран", каза той по време на срещата си с генералния секретар на алианса Марк Рюте в турската столица. Преди днешните разговори от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп обяви края на временното примирие с Иран.

"НАТО се отнесе нечестно с нас - ние плащаме непропорциално. Гренландия е голям проблем за нас", отбеляза държавният глава на САЩ, който нарече Испания "ужасен партньор в НАТО".

По повод Испания Тръмп каза, че е наредил на финансовия министър на САЩ Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания.

Американският президент периодично изразява недоволството си от Испания, която не се съгласи с поставената от НАТО миналата година цел от разходи за отбрана в размер на 5 процента от брутния вътрешен продукт, отбелязва Ройтерс, добавяйки, че испанският премиер социалист Педро Санчес отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили във войната с Иран.

"Испания не се съгласи с нищо и не трябва да я носим на гърба си", каза Тръмп на Рюте в Анкара днес. "Не искам да правя никаква търговия с тях! Ясно?", добави той.

"Считайте го за вече решено. Въобще няма да говоря с тях. Те са безнадеждни. Те са лоши хора", заяви още Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Те правят толкова пари от нас. Сега ще се види, че печалбите им ще намалеят. Не искам да правя никакъв бизнес с тях", отбеляза президентът на САЩ. Американските сили имат две бази на територията на Испания - военноморската "Рота" и военновъздушната "Морон", посочва Ройтерс.

Преди това по време на разговора с Рюте Тръмп обяви, че Меморандумът за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече "не е в сила", добавяйки, че не иска да "си има работа" с Техеран, предаде Ройтерс.

Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан - имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни и САЩ нанесоха вчера нова серия от удари по Иран.

"За мен то (примирието - бел. ред.) приключи. Не искам да си имам работа с тях", каза Тръмп преди разговорите от втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран. "Що се отнася до мен, да се разправям с тях е просто загуба на време", посочи той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!