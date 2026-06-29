Трамвай аварира на кръстовището пред румънското посолство в София

Снимка: Булфото, архив

Трамвай по линия 20 аварира на кръстовището пред румънското посолство - на бул. „Михай Еминеску“ и улица „Цар Иван Асен II“, предава БТА.

Движението по трасето е затруднено в посока гара Искър, тъй като трамваят не може да се придвижи по маршрута си.

Според ватмана проблемът е възникнал "заради горещините".

Редактор "Екип на Петел",

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