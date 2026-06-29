Трамвай аварира на кръстовището пред румънското посолство в София
29.06.2026 / 19:50 0
Снимка: Булфото, архив
Трамвай по линия 20 аварира на кръстовището пред румънското посолство - на бул. „Михай Еминеску“ и улица „Цар Иван Асен II“, предава БТА.
Движението по трасето е затруднено в посока гара Искър, тъй като трамваят не може да се придвижи по маршрута си.
Според ватмана проблемът е възникнал "заради горещините".
Редактор "Екип на Петел",
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