Tрамвай дерайлира и се удари в сграда в Белград, има много ранени
Снимка Пиксабей
15 души са ранени след като трамвай дерайлира и се удари в сграда в Белград, предава Republika.
Белградската градска транспортна компания (GSP) издаде изявление относно дерайлирането на трамвая тази сутрин, предаде Фокус.
Най-големият оператор на обществен транспорт в града заяви, че човешка грешка, по-специално ''несъобразена скорост на превозното средство при преминаване през кръстовище'', вероятно е една от възможните причини за инцидента.
