Трамвай дерайлира в Берлин, има пострадали
Кадър Youtube
Двадесет души пострадаха, след като трамвай дерайлира в района Лихтенберг в Източен Берлин, съобщи пожарната служба, цитирана от ДПА.
Трима души са с тежки наранявания, уточни говорител на службата.
Според първоначалната информация трамваят се е ударил в стълб от контактната мрежа, докато е извършвал завой, посочва БТА. Вследствие на сблъсъка дясната страна на превозното средство е била сериозно пострадала, а задният вагон е излязъл от релсите.
На мястото на инцидента са изпратени около 60 пожарникари. По данни на местни медии електроснабдяването в района временно е било прекъснато като предпазна мярка.
Движението по трамвайни линии M5 и M7 беше временно спряно. Властите предупредиха, че възстановяването и изтеглянето на дерайлиралия трамвай вероятно ще отнеме време.
