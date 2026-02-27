Трамвай дерайлира в Милано, има загинали и ранени

Кадри Youtube

Двама души загинаха и близо 40 са ранени след като трамвай излезе от релсите в италианския град Милано.

Трамваят е от новите модели в действие в града и е дерайлирал близо до Централната гара, съобщава БНТ.

На място са изпратени 13 линейки.

Миланската транспортна компания-оператор изрази шок от случилото се, съчувствие на пострадалите и обяви, че работи с властите за изясняване на причините за инцидента.

