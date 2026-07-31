Трамвай и камион за почистване на улиците се сблъскаха в София
31.07.2026 / 23:15 0
Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София
Катастрофа между трамвай и камион с вода за почистването на улиците е станала преди минути.
За инцидента сигнализираха в социалните мрежи, посочва bTV.
Сблъсъкът е станал след завоя на спирка в столичния квартал "Овча купел".
Няма данни за пострадали и жертви.
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