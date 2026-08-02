Трамвай по линия 8 дерайлира в столичен квартал

Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, К. Василев

Трамвай по линия 8 дерайлира на бул. "Панчо Владигеров" в жк "Люлин 5" в София. Движението на трамваи в района е спряно, посочва БНР.

На място има аварийни екипи и полиция.

Към момента няма информация за пострадали, както и за причините, довели до инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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