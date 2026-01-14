Трамвай удари дете на столично кръстовище

Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София, Д. Борисова

За инцидент около 13.45 ч. на столичното кръстовище между ул. "Пиротска" и "Опълченска", в близост до 18. СУ "Уилям Гладстон", съобщи Фокус.

Трамвай е ударил дете на видима възраст около 10 години. На място има полицейски екип и екип на Спешна помощ. Временно движението на автомобили и трамваи беше спряно и в двете посоки. Обстоятелствата покрай катастрофата се изясняват.

Детето изчака идването на линейката на предната седалка в трамвая, разговаряйки с полицай. Екипът на Спешна помощ извърши преглед на място.

По всичко личеше, че става по-скоро въпрос за уплах.

