Транспортен експерт по БНТ: Шефът на изпитващите шофьорите в София е с отнета книжка

18.08.2025 / 07:40 0

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Не е нормално всеки ден да слушаме за убити на пътя, при това от млади шофьори. Това означава, че тяхната подготовка не е проведена правилно, това каза по БНТ инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики.

Той зададе няколко конкретни и неудобни въпроса към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и съобщи смущаваща информация за работата по отношение контрола, който тя упражнява.

Инж. Попов заяви, че ръководител на изпитващите младите шофьори в човек, който е с отнета книжка за алкохол, но не назова името му. Той добави, че в Перник има автошкола, която на практика не провежда теоретична подготовка. Неин възпитаник е млад водач на мотор, който наскоро катастрофира и загина, подчерта експертът.

Ангел Попов каза също, че страната ни трябва да приеме европейската практика на завишен контрол и по-високи глоби за младите шофьори.

 

