Транспортен хаос в центъра на Варна

18.08.2025 / 16:14 0

Булфото

За неработещи светофари в центъра на Варна алармират шофьори във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна". Причината е липсата на ток от настъпила по-рано авария. 

"Около Катедралата е цирк. Не работи нито един светофар - Полиграфия, Катедрала, Поща!!!", "Няма ток в център, жп гара и Колхозен пазар", предупреждават шофьорите.

На бул. "Владислав Варненчик" и "Съборни" е изпратен екип да регулира движението, посочват от полицията.

Освен неработещите светофарни уредби, ток липсва и в някои учреждения и институции в централната част, които също не могат да функционират нормално.

 

