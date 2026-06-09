Транспортен шеф за трагедията на "Челопешко шосе": Ако автобусът се бе запалил, жертвите щяха да са повече

Снимка Булфото

Автобусът от линия 119, в който се вряза автомобил с висока скорост след гонка на „Челопешко шосе“, се съхранява в депото в столичния квартал Малашевци. При ужасяващия сблъсък четирима души загубиха живота си.

В момента автобусът е под охрана, тъй като е част от веществени доказателства по делото.

Ръководителят на „Транспорт“ на „МТК Груп“ Ваньо Стефанов разказа подробности за инцидента пред Нова тв.

„Нашият автобус пътуваше по регулярна линия номер 119 и когато взима левия завой, за да продължи маршрута си, два автомобила се гонят с доста голяма скорост, повече от 150 км/ч. При което единият автомобил се врязва в автобуса. Ударът е бил толкова силен, че той се обръща на една страна, което, предполагам, може да стане при скорост от порядъка на 200 км/ч“, заяви Стефанов.

По думите му автобусът тежи около 14 тона. „Трябва доста голяма скорост, за да може автомобил да го обърне. При по-малка скорост от 150 км/ч това нещо няма как да стане“, допълни той.

Стефанов уточни още, че водачът на автобуса е счупил челното стъкло и е помогнал на пътниците, по думите на пожарникарите, да се евакуират.

„Добре че пожарникарите са били наблизо - тяхната стоянка е там и са пристигнали още преди сигнал на 112. Те са предотвратили евентуално посегателство върху водача, тъй като на мястото са били събрани около 40 човека. След това са дошли и полицейските сили и ситуацията е овладяна“, каза още той.

По думите му е съществувала и опасност автомобилът да се запали: „Той е започнал да гори в двигателния отсек и благодарение на бързата намеса на пожарната огънят е бил потушен, за да не се възпламени и салонът на автобуса. Ако това се беше случило, жертвите щяха да бъдат много повече“.

Редактор "Екип на Петел",

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