Транспортираха генератора на танкера край Ахтопол

Снимка: МТС

Един от най-големите риболовни траулери у нас – РК 37, 25,4-метров кораб от състава на "Черноморски риболов Бургас“, транспортира до танкера "Кайрос" край Ахтопол авариен морски генератор с мощност 150 kW.



Екипите вече са на борда на танкера, съобщава Maritime.bg



Извършва се опит за възстановяване работата на котвеното устройство на танкера, за да бъде вдигната дясната котва на кораба.



За изтеглянето на танкера държавата е осигурила до 1,2 млн. лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!