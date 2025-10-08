Транспортираха по спешност 13-годишно дете със самолет „Спартан“ в Германия

Снимка: Министерство на отбраната

По спешност транспортираха 13-годишно дете с военнотранспортен самолет C-27J Spartan от България в Германия, съобщиха от Министерството на отбраната във Фейсбук.

Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София и кацна на летище Кьолн-Бон в Германия с екип лекари от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов“.

Командир на екипажа е майор Николай Георгиев, помощник-командир капитан Калоян Атанасов, борден инженер старши лейтенант Камен Димитров, допълват от военното министерство.

На 19 юни дете на лечение в Антверпен беше транспортирано от Белгия до България със самолет „Спартан“, припомня БТА.

Състоянието на малкия пациент е позволило връщането му в страната с медицински екип и в подходящи условия на борда на самолета, които гражданската авиация не може да осигури, допълват от военното министерство.

