Транспортната комисия одобри на първо четене Бюджет 2026

Снимка: Булфото

Транспортната комисия към Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Документът беше представен от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и приет с 11 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 1 „въздържал се“, предава БТА.

Караджов заяви, че за 2026 г. се запазва изцяло програмната структура на министерството, която включва две основни политики – в областта на транспорта и в областта на съобщенията и цифровата свързаност, както и шест програми. По отношение на приходната и разходната част на бюджета той посочи, че нетните собствени приходи за 2026 г. възлизат на 68 млн. и 195 хил. евро. Те са разпределени както следва: приходи и доходи от собственост – 412,6 хил. евро; държавни такси – 14 млн. 730 хил. евро; глоби, санкции и наказателни лихви – 4 млн. 74 хил. евро; приходи от концесии – 59 млн. 514 хил. евро; приходи с отрицателен знак – 10 млн. евро, свързани с дължимо ДДС.

Общите разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г. възлизат на 860 млн. 186 хил. евро. По направления те се разпределят както следва: разходи за персонал – 40 млн. 475 хил. евро; текуща издръжка – 400 млн. 65 хил. евро; капиталови разходи – 419 млн. 645 хил. евро.

В проектобюджета за следващата година са планирани 188,1 млн. евро за БДЖ, 559,9 млн. евро за НКЖИ и 17,8 млн. евро капиталов трансфер за Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. За „Български пощи“ ЕАД са предвидени компенсации в размер на 64,5 млн. евро.

В заключение министър Караджов увери, че с предложения финансов план и предоставените ресурси ръководството на Министерството на транспорта и съобщенията и всички негови служители ще положат максимални усилия за изпълнение на поставените задачи през 2026 година.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!