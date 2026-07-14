Транспортният бранш отхвърля вината за тежките катастрофи: Тихият убиец е самият път

Кадър Нова Тв

Транспортният бранш настоява за по-голяма отговорност от страна на държавата за състоянието на пътната безопасност и категорично отхвърля твърденията, че превозвачите са основният фактор за тежките инциденти. „Водачите на тежкотоварните автомобили не са убийци, те не излизат с ясното съзнание да убиват, това са професионалисти, които са на пътя и честно си изкарват хляба”, това коментира изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в предаването „Здравей, България” по NOVA.

Според Димитър Димитров реакцията на бранша не е породена от масираните проверки на пътя от страна на полицията, а от факта, че от години превозвачите преглъщат обвинения от бивши държавни служители и експерти. Той коментира изказвания на действащия министър на транспорта, който е посочил като правилно поставена мантинела, която според превозвачите очевидно не отговаря на никакви изисквания. „80 процента и повечето от 80 процента от превозвачите в България карат в цяла Европа, този процент има проблем, ние сме за засиления контрол”, обясни Димитров, добавяйки, че Автомобилна администрация страда от липса на кадри и рядко извършва проверки в събота и неделя.

„Тихият убиец на пътя е самият път”, категоричен бе изпълнителният директор на Камарата. Той постави въпроса защо винаги при лек дъжд на автомагистрала „Хемус” – на 17-и километър в посока София и на 33-ти километър в посока Варна, се случват тежки инциденти с товарни автомобили. Според него проблемът започва още при възлагането на пътищата, като се използват варовикови скали, които правят горния слой на асфалта изключително податлив на хлъзгане при дъжд.

Представителят на транспортния бранш определи действията на институциите като административен рекет. Той даде пример със среща с Агенция „Пътна инфраструктура”, на която е обсъждано пускането на заповеди в абсолютно противоречие на закона. По думите му забрани се публикуват броени минути преди да влязат в сила, като посочи случай със заповед, публикувана в петък в 16:58 часа, която започва да действа от 17:00 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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