Транспортният бранш отложи планирания за 15 юни национален протест

Пиксабей

Съюзът на международните превозвачи (СМП), съвместно с партньорските организации от транспортния сектор уведоми, че планираният за 15 юни (понеделник) мащабен национален протест в София и големите градове се отлага временно.

Решението е взето във връзка с получена официална покана за среща с министър-председателя Румен Радев на 16 юни (вторник) от 14:00 ч., пише БТА.

"Като отговорен бранш, който винаги е залагал на конструктивния диалог преди предприемането на крайни действия, СМП приема тази покана като първа стъпка към чуваемост от страна на новата власт. Ръководството на Съюза изразява надежда, че българското правителство ще предложи адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар.", посочват от бранша.

Транспортният сектор остава в пълна стачна и протестна готовност. В случай че срещата на 16 юни не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна.

Редактор "Екип на Петел",

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