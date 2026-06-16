Транспортният бранш отложи протеста след среща с властта

Кадър bTV

Превозвачите окончателно отлагат протеста след среща с властта. Те планираха да изразят своето недоволство вчера заради липсата на подкрепа от държавата на фона на скъпите горива, но го отложиха, за да видят ще даде ли резултат днешната среща.

Транспортният бранш е получил уверението, че до края на седмицата ще заработи схемата за отлагане на лизинговите вноски, предава bTV.

Така превозвачите ще плащат само лихвите по взетите на лизинг превозни средства, а главницата се разсрочва, като държавата става техен гарант.

Това ще остави свеж ресурс в транспортния сектор. Властта е обещала и финансова подкрепа.

„Ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващия месец. Ще бъде заложено подпомагане на транспортния сектор. Това е най-важното, което ние получихме като информация, като ще се мисли как тази помощ максимално бързо да стигне до превозвачите“, казва Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи.

Редактор "Екип на Петел",

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