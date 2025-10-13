Транспортният министър с подробности за потъналия вчера кораб в Черно море

Пиксабей

Корабът "Елийн", който потъна вчера в българската акватория на Черно море, е превозвал гипс в чували. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Плавателният съд се е движил към Черноморск, когато е получил пробойна.

Тя със сигурност не е от външен източник, наш хеликоптер облетял кораба и го е огледал внимателно, за да установи това. Вероятно се касае за конструктивна слабост, информира министър Караджов.

Той допълни, че българската служба по издирване и спасяване е започнала работа, подала е сигнал на румънските си колеги. Излетял е хеликоптер на Военноморските сили на България, който първи стига до корабокрушението. Български и румънски катери също са отплавали към инцидента, но по-късно са отзовани, защото спасителни плотове са били привързани за пристигнал на мястото турски изследователски кораб, допълни министър Караджов, цитиран от БНТ.

Той похвали спасителната операция и я определи като "чудесен пример" за това как сработват българските и румънските институции в такива ситуации.

